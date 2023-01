Rimpatriata l'attivista italiana fermata da Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 GEN - E' appena partita dall'aeroporto di Tel Aviv, con destinazione Roma, l'attivista Stefania Costantini, fermata questa mattina dai soldati israeliani nel campo profughi di Dheisheh a Betlemme in Cisgiordania. Lo si apprende da fonti ben informate secondo cui Costantini - come di solito avviene in queste circostanze - è stata fatta rientrare in Italia, anche perché aveva il visto di permanenza scaduto. L'attivista è stata assistita dal consolato italiano a Gerusalemme e dall'ambasciata.



Ancora non chiari i motivi dell'arresto della cittadina italiana. Fonti locali in Cisgiordania, citate dall'agenzia palestinese Wafa, hanno riferito che "i soldati israeliani hanno fatto irruzione nella casa del giornalista palestinese Nidal Abu Aker, percosso il figlio, appena sottoposto a un intervento chirurgico, e interrogato la moglie". I soldati, ha proseguito la Wafa, hanno anche fatto irruzione nella casa dell'anziana madre di Abu Aker, dove hanno trovato l'attivista e l'hanno fermata.