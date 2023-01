Francia: 68 mln di abitanti, ma la popolazione aumenta meno

PARIGI - Meno neonati e più persone anziane: la Francia ha raggiunto in questo inizio del 2023 la cifra di 68 milioni di abitanti, con un aumento dello 0,3% in un anno. Un aumento lieve, sul quale hanno pesato il calo della natalità e l'aumento della mortalità. La popolazione, secondo l'Insee (l'istituto di statistica) è di 68.043.000 persone, 65,8 milioni nella Francia cosiddetta "metropolitana" e 2,2 milioni nei cinque dipartimenti d'Oltremare. L'aumento della popolazione è legato principalmente al saldo migratorio (+161.000 persone), pari alla differenza fra le persone entrate e quelle uscite dal territorio. Resta positivo - di +56.000 - anche il saldo naturale della popolazione, la differenza fra le nascite e i decessi. E' però il livello più basso dalla seconda guerra mondiale.



A causare questo calo dell'aumento sono stati essenzialmente due fattori: il calo delle nascite e l'aumento della mortalità.



Nel 2022 ci sono state 723.000 nascite, 19.000 in meno rispetto all'anno precedente, il numero più basso dal 1946. Il dato è legato alla diminuzione delle donne fra i 20 e i 40 anni e al calo del tasso di fecondità (il numero di figli per ogni donna), sceso a 1,80 figli ognuna contro 1,84 del 2021. Fra il 2006 e il 2014 era rimasto attorno ai 2 figli per ogni donna. Nonostante questo, la Francia resta nel 2020 (ultimo anno in cui è stato finora possibile fare la comparazione) il paese più fertile dell'Unione europea. Quanto all'invecchiamento, 667.000 i decessi nel 2022, 5.000 in più rispetto al 2021 e soltanto lo 0,3% in meno del 2020, anno segnato dall'epidemia di Covid-19 con l'impennata di morti (+8,8%). A spiegare il permanere dell'elevata mortalità, l'invecchiamento della popolazione, il proseguimento della pandemia con la variante Omicron e 3 periodi di afa che hanno causato altrettanti picchi di mortalità.