In Francia giovedì sciopero, ministro avverte, 'sarà difficile' Beaune, 'grossi disagi, chi può non si muova o lavori da casa'

(ANSAmed) - PARIGI, 17 GEN - Il ministro dei Trasporti francese, Clément Beaune, invita i francesi a prendere le misure in vista di "un giovedì di disagi nei trasporti" per lo sciopero contro la riforma delle pensioni. Ed esorta tutti quelli che possono ad anticipare o posticipare i loro movimenti e a scegliere il lavoro a distanza.



La situazione giovedì sarà "molto difficile" per il primo appuntamento in piazza contro la riforma voluta da Emmanuel Macron, ha detto Beaune alla tv pubblica France 2: "mi rivolgo a tutti quelli che possono: qualsiasi anticipo o rinvio di movimenti, o telelavoro, è auspicabile. Spero soprattutto che non durerà", ha aggiunto il ministro, affermando di non essere in grado di prevedere le ripercussioni che potrebbe avere l'eventuale protrarsi dello sciopero. (ANSAmed).