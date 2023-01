Centro Migrazioni, Russia userà migranti come arma nel '23 Aumenterà voli da Nord Africa e da MO verso Kaliningrad

(ANSAmed) - BRUXELLES, 18 GEN - "In una mossa che agiterà le preoccupazioni europee in materia di migrazione, il governo russo ha annunciato che aumenterà il numero di voli dal Nord Africa e dal Medio Oriente verso Kaliningrad, che confina con la Polonia: ciò comporterà probabilmente un aumento dei migranti che tentano di entrare nell'Ue da una rotta diversa dai soliti punti di ingresso nel Mediterraneo". Lo sostiene il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie - o Icmpd - nel suo rapporto per il 2023. "La Russia - conclude il rapporto - cercherà di sfruttare ulteriormente la migrazione dal Nord Africa e dal Medio Oriente come arma".(ANSAmed).