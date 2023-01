Ambiente: tra un anno, stop alle buste di plastica negli Emirati Vietati produzione e import, poi toccherà a posate e cannucce

(ANSAmed) - NAPOLI, 19 GEN - Dal 1 gennaio 2024 gli Emirati Arabi Unti incrementeranno la battaglia contro la plastica e fermeranno per legge l'import, la produzione e la circolazione di buste di plastica monouso. Sarà la prima mossa, spiega il quotidiano emiratino Khaleej Times, di una direzione di cancellazione dell'uso di prodotti di plastica nel Paese che dovrebbe prendere il via dal 1 gennaio 2026, con l'addio a tutti i prodotti che vengono usati solo una volta e poi gettati via come tazze, piatti, posate, cintenitori e scatole di plastica.



Sarà quindi vietato in tutto il Paese tra tre anni l'uso di forchette, cucchiai ma anche bacchette di plastica per il cibo orientale e cannucce per bere. Tra i prodotti che sarà ancora possibile usare resteranno i veli di plastica per conservare cibi in frigo e si useranno solo le buste di plastica fatte di materiale riciclato.



La decisione del governo degli Emirati è puntata ovviamente a proteggere l'ambiente dall'invasione inquinante della plastica e il governo già lancia appelli alle industrie e ai cittadini di limitare al massimo l'uso della materia, per questo le autorità stanno sempre di più assicurando agli emiratini delle alternative già pronte nei negozi. Finora quattro emirati degli Eau hanno annunciato già la data per regolare l'uso della plastica con l'emirato Umm Al Quwain che ha già chiuso dal 1 gennaio 2023 la circolazione della busta monouso, che anche Abu Dhabi che chiuderà dal 1 giugno. (ANSAmed).