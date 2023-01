Francia: Cgt, 'in 400mila a Parigi contro riforma pensioni' Migliaia di manifestanti scesi in piazza anche in altre città



successiva (ANSAmed) - PARIGI, 19 GEN - La Cgt, tra i principali sindacati di Francia, ritiene che siano circa 400.000 le persone scese oggi in piazza a Parigi per protestare contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron: è quanto riferito dallo stesso sindacato all'agenzia France Presse mentre si attende il dato, non ancora disponibile, del Ministero dell'Interno.



Centinaia di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza anche in altre città francesi. Durante la mobilitazione del 5 dicembre 2019, lo stesso sindacato aveva conteggiato 250.000 persone a Parigi. (ANSAmed).





