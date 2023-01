Francia: sciopero, Edf riduce produzione elettricità

PARIGI - Anche i lavoratori del settore pubblico dell'elettricità Edf aderiscono al primo giorno di sciopero contro la riforma delle pensioni in Francia, che sta interessando in particolare trasporti, scuole, ospedali, oltre a raffinerie e stazioni di servizio. Il calo della produzione di energia negli stabilimenti Edf equivale finora, secondo i calcoli, a due volte il consumo della città di Parigi: "E' l'inizio della lotta, fino al ritiro della riforma", scrive la federazione del sindacato CGT in un volantino diffuso sui social network, annunciando "oltre 7.000 megawatt di calo di produzione senza alcun impatto sugli utenti".



Nelle raffinerie del gruppo TotalEnergies aderiscono alla protesta tra il 70 e il 100% dei dipendenti, ha dichiarato all'agenzia France Presse Eric Sellini, coordinatore nazionale del sindacato Cgt per TotalEnergies.

Quanto alla scuola, il Ministero parla di un tasso di insegnanti in sciopero compreso fra il 42,35% delle elementari e il 34,66% nelle secondarie, mentre il sindacato calcola le astensioni dal lavoro in oltre il 65%.



Il trasporto pubblico di Parigi, tra metropolitana, treni suburbani Rer e treni di periferia, ha subito questa mattina "forti disagi" ma senza inconvenienti maggiori per i passeggeri. Buona parte dei cittadini dell'Ile-de-France - la regione ipercentralizzata di Parigi che concentra quasi il 20% della popolazione totale della Francia - ha infatti optato per il telelavoro, lasciando le strade e i trasporti pubblici a chi non può fare a meno di spostarsi per andare al lavoro. Secondo il sito Sytadin, anche il traffico stradale è rimasto piuttosto fluido. Nella capitale, la manifestazione contro la riforma partirà alle ore 14 da Place de la République per raggiungere Place de la Nation, passando per la Bastiglia. Il Ministero dell'Interno ha mobilitato 10.000 fra poliziotti e gendarmi per far fronte ad una mobilitazione che potrebbe raggiungere il milione di persone. Si temono incidenti, i servizi parlano di un migliaio di "casseur" in arrivo a Parigi.



La riforma delle pensioni "canalizza tutti gli scontenti" della Francia, ha detto il segretario generale del sindacato francese Cgt, Philippe Martinez, intervistato da Public Sénat nel giorno della massiccia mobilitazione contro la riforma previdenziale voluta dal presidente Emmanuel Macron. A suo avviso, il fatto che il fronte sindacale stia per scendere in piazza contro la riforma mostra che "il problema è molto grave". Il punto più contestato del progetto riguarda l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. Per Martinez, si tratta di una "riforma dogmatica, ideologica". E le concertazioni degli ultimi mesi con il governo "non hanno cambiato nulla".