Parigi, corteo bloccato, incidenti e lancio lacrimogeni

PARIGI - Il corteo della manifestazione parigina contro la riforma delle pensioni è attualmente bloccato a 200 metri dalla Bastille, dove la polizia non consente più di accedere per la presenza di gruppi di violenti isolati in testa al corteo e che sono stati indirizzati verso strade adiacenti al percorso principale, fra République e Bastille, poi a Nation. Alcune decine di persone hanno danneggiato un'agenzia di assicurazioni e altre boutiques sul boulevard Beaumarchais, la polizia ha risposto con un fitto lancio di lacrimogeni. Secondo fonti della polizia, una ventina di persone sono state fermate dopo un lancio di sassi da persone con il passamontagna contro gli agenti. Il corteo è bloccato, la coda è ancora ampiamente ferma all'inizio del percorso, a place de la République.

La Cgt, tra i principali sindacati di Francia, ritiene che siano circa 400.000 le persone scese oggi in piazza a Parigi per protestare contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron: è quanto riferito dallo stesso sindacato all'agenzia France Presse mentre si attende il dato, non ancora disponibile, del Ministero dell'Interno. Centinaia di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza anche in altre città francesi. Durante la mobilitazione del 5 dicembre 2019, lo stesso sindacato aveva conteggiato 250.000 persone a Parigi.