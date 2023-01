Giorno Memoria: opere di artisti nella sinagoga di Ostia Antica Torna rassegna arte contemporanea 'Arte in Memoria'

(ANSAmed) - ROMA, 24 GEN - In occasione del Giorno della Memoria 2023, domenica 29 gennaio, torna nella sinagoga di Ostia antica l'appuntamento biennale con Arte in Memoria, la rassegna di arte contemporanea di respiro internazionale, a cura di Adachiara Zevi, organizzata dall'Associazione Culturale Arte in Memoria.



Gli artisti invitati quest'anno sono: Francesco Arena, Maria Eichhorn, Paolo Icaro. Porteranno a 54 il numero totale degli artisti che hanno partecipato alle dieci edizioni precedenti. Come per le edizioni precedenti, le opere sono realizzate appositamente per la sinagoga di Ostia antica, la più antica sinagoga d'Occidente risalente al I secolo d.C., parte dell'area archeologica degli Scavi di Ostia.



La mostra, alla sua undicesima edizione, è promossa dal Ministero della Cultura - Parco Archeologico di Ostia antica; si avvale del patrocinio del Comitato di Coordinamento per le Celebrazioni in Ricordo della Shoah della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, della Comunità Ebraica di Roma, e del sostegno dell'Ambasciata della Repubblica Tedesca di Germania, dell'Accademia tedesca Villa Massimo, dello Studio Trisorio di Napoli, dei collezionisti Dimitri Borri e Massimo Adario.



L'idea prende avvio dall'iniziativa promossa dalla sinagoga di Stommeln, in provincia di Colonia, sopravvissuta al nazismo, dove dal 1990 ogni anno un artista è invitato a creare un lavoro originale per il luogo. Le opere, in dialogo permanente con le rovine, sono visibili dalla strada che collega gli Scavi di Ostia all'aeroporto di Fiumicino. Il sito www.arteinmemoria.org/arteinmemoria, realizzato da Into The Net s.r.l, documenta interamente tutte le edizioni: gli intenti, il sito, gli artisti, con le biografie e le opere, i cataloghi relativi a ogni edizione, la rassegna stampa. (ANSAmed).