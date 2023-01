Ue, nel 2022 oltre 900mila domande asilo, aumentare rimpatri Commissione europea

(ANSAmed) - BRUXELLES, 24 GEN - Nel 2022 sono state registrate nell'Ue 924mila domande di asilo, ovvero il triplo dei circa 330mila arrivi illegali nell'Ue. Lo ha detto Ylva Johansson, Commissario per gli Affari Interni. "Chi ha diritto alla protezione internazionale deve essere protetto, chi non ce l'ha deve tornare nel Paese di origine: questo è l'unico modo per proteggere il sistema e dunque dobbiamo aumentare il numero dei rimpatri".



La Commissione Europea presenta oggi una strategia per aumentare il numero di rimpatri: "Sono complicati e non sono ancora percepiti come una responsabilità condivisa: non stiamo facendo bene se guardiamo i numeri", ha detto Mari Juritsch, Coordinatore Ue per i rimpatri, nel corso della presentazione.



La strategia si muove su quattro pilastri: miglior coordinamento tra Commissione e Stati Membri, velocizzazione del processo, assistenza ai Paesi di origine e digitalizzazione delle procedure. "Dobbiamo avere un sistema unico europeo per i rimpatri, al momento non è così", ha sottolineato Juritsch. (ANSAmed).