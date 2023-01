Cisgiordania: morto palestinese colpito a posto di blocco Vittima è Aref Abdel Nasser Lahluh, 20 anni, originario di Jenin

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 GEN - E' morto il palestinese colpito oggi dal fuoco di militari israeliani ad un posto di blocco presso Kalkilya (Cisgiordania) in seguito a quello che il portavoce militare ha descritto come un "tentativo di accoltellamento". Secondo il ministero palestinese della sanità l'uomo è stato identificato in Aref Abdel Nasser Lahluh (20 anni), originario di Jenin. La agenzia di stampa palestinese Wafa precisa che l'esercito israeliano non ha ancora consegnato il suo cadavere alle autorità palestinesi. (ANSAmed).