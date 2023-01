Libano: crolla la lira, chiudono le stazioni di benzina Manifestanti bloccano circolazione nel nord del Paese

(ANSAMed) - BEIRUT, 25 GEN - Le stazioni di benzina in molte regioni del Libano hanno chiuso stamani, senza alcun preavviso, in seguito alla diffusione di notizie di un nuovo calo del valore della lira locale rispetto al dollaro statunitense, ora scambiato per 55mila lire libanesi (nel 2019 un dollaro valeva 1.500 lire).



I gestori delle stazioni di rifornimento esercitano così pressione nei confronti delle autorità perché intervengano per frenare questo nuovo crollo della moneta locale, di fronte all'aumento esponenziale del costo dei carburanti, i cui costi di importazione sono in dollari.



In seguito alla diffusione di notizie di un nuovo deprezzamento della lira manifestanti e autisti di mezzi pubblici hanno bloccato stamani la circolazione nel nord del paese.



Media libanesi riferiscono di blocchi stradali nella regione di Akkar, nel nord e nord-est del paese, e nei pressi di Tripoli, porto mediterraneo 90 km a nord di Beirut.



Nelle ultime 24 ore altre proteste e blocchi stradali per il crollo della lira libanese si erano verificati in alcuni quartieri di Beirut e del porto di Sidone, 40 km a sud della capitale.



In poco più di tre anni, la lira libanese ha perso circa il 97% del suo valore rispetto al dollaro: oggi un dollaro vale circa 55mila lire, mentre nel 2019 ne valeva 1.500.



Il Libano vive dalla fine del 2019 la peggiore crisi finanziaria della sua storia e dal marzo del 2020 è formalmente in default. La classe politica al potere non è finora riuscita a procedere sulla via delle riforme strutturali richieste dal Fondo monetario internazionale per concedere aiuti al sofferente paese mediterraneo. (ANSAMed).