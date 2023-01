Hamas, Israele pagherà per il massacro di Jenin Jihad, resistenza pronta a prossimo confronto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GEN - Israele "pagherà il prezzo per il massacro di Jenin". Lo ha detto il numero due di Hamas, e responsabile per l'organizzazione in Cisgiordania, Saleh al-Arouri aggiungendo, citato dai media: "La nostra resistenza non si spezzerà e la risposta arriverà presto". Anche il portavoce della Jihad islamica palestinese Tariq Salmi ha sostenuto che "la resistenza è ovunque, pronta e volenterosa per il prossimo confronto". (ANSAmed).