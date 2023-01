Israele: Ben Gvir, mio impegno per pena di morte terroristi Ministro a favore legislazione conseguente

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 GEN - "Chiunque uccida, danneggi o massacri civili, dovrebbe essere mandato alla sedia elettrica".



Lo ha detto, citato dai media, il ministro per la sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir riaffermando il suo impegno il suo impegno a ripresentare una legislazione che istituisca la pena di morte per i terroristi. Ben Gvir ha ricordato che l'attentato palestinese di Gerusalemme in cui sono stati uccisi 7 israeliani "è avvenuto sotto la mia sorveglianza. Non mi sottraggo alle responsabilità". (ANSAmed).