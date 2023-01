MADRID - Il servizio di salvataggio marittimo spagnolo ha soccorso in mare nelle ultime ore 171 persone avvistate a bordo di tre imbarcazioni di fortuna al largo delle isole Canarie: è quanto reso noto in un tweet. I primi due barconi, con 117 persone a bordo in totale, si trovavano nella zona dell'isola di Fuerteventura. Il terzo, con 54 persone a bordo, era invece più vicino a Gran Canaria.