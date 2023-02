Consolato tedesco a Istanbul oggi chiuso per rischio attentati Ministero Esteri tedesco ai suoi connazionali, 'siate vigili'

(ANSAmed) - BERLINO, 01 FEB - ll consolato generale tedesco nel centro di Istanbul resterà chiuso oggi a causa di un aumento del rischio di attentati. Come riporta Faz, lo comunica il ministero degli Esteri tedesco ai suoi cittadini in Turchia. In seguito ai recenti incidenti avvenuti nelle capitali europee, come il rogo pubblico di una copia del Corano a Stoccolma, il rischio di attentati terroristici a Istanbul sarebbe aumentato "secondo le valutazioni delle autorità di sicurezza", soprattutto nel centro della città. Il rischio sarebbe particolarmente elevato nel quartiere di Beyoglu e nella piazza centrale di Taksim.



Il ministero degli Esteri tedesco ha consigliato ai suoi cittadini di essere particolarmente vigili e di evitare, se possibile, la folla e le aree citate. (ANSAmed).