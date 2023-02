Transparency International, in Tunisia aumenta la corruzione Perde quattro punti nell'Indice di percezione della corruzione

(ANSAmed) - TUNISI, 1 FEB - Con un punteggio dell'Indice di percezione della corruzione di 40/100, in calo di quattro punti, la Tunisia si posiziona all'85/o posto (su 180) a livello mondiale nel rapporto annuale 2022 di Transparency International. L'ong tunisina anticorruzione I Watch, affiliata a Transparency International, ha spiegato questo declino da diversi fattori, tra cui "la chiusura dei locali dell'Autorità nazionale per la lotta alla corruzione (Inlucc) per oltre un anno e mezzo su decisione del presidente Kaïs Saïed".



Nella classifica, la Tunisia è preceduta da Emirati Arabi Uniti (27/o), Qatar (40/o), Arabia Saudita (54/o), Giordania (61/o), Bahrain e Sultanato dell'Oman (69/o) e Kuwait (77/o). E' dietro invece a Marocco (94/o), Turchia (101/o), Egitto (130/o) e Libia (171/o).



In cima alla classifica c'è la Danimarca (90/o), seguita da vicino da Finlandia e Nuova Zelanda con un punteggio di 87 su 100. Questi ultimi Paesi sono viste dalla Ong come dotati di "forti istituzioni democratiche impegnate nel rispetto dei diritti umani".(ANSAmed).