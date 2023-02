Portogallo: incendio Lisbona riaccende dibattito immigrati Fiamme sabato scorso in un monolocale dove abitavano 20 persone

(ANSAmed) - LISBONA, 06 FEB - Ha riacceso il dibattito sulle condizioni di vita degli immigrati in Portogallo un incendio avvenuto sabato scorso in un piccolo appartamento di Lisbona, che ha provocato la morte di un ragazzo di 14 anni e di un uomo di 30, oltre a 15 feriti.



Le fiamme hanno avvolto il pianoterra di un palazzo del centro storico della capitale, nel popolare quartiere della Mouraria, costringendo una quindicina di persone ad abbandonare il condominio.



Nel piccolo appartamento, un monolocale, abitavano oltre 20 persone, la maggior parte delle quali - secondo i media portoghesi - provenienti da Bangladesh e Nepal. I numerosi letti a castello addossati anche alle finestre avrebbero reso più difficile la fuga.



Le cause dell'incendio non sono ancora note, ma secondo alcune testimonianze il fuoco sarebbe stato preceduto da forti esplosioni. Sempre secondo le numerose interviste che i residenti hanno rilasciato ai media locali, era noto a molti che quell'appartamento fosse sovraffollato. Inoltre, dal viavai di persone si vedeva anche all'esterno dell'edificio, si ipotizza che all'interno si cucinassero pasti caldi per servizi di takeaway.



Il sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, ha assicurato un alloggio e sostegno a tutti gli sfollati. (ANSAmed).