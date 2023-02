Kosovo: distrutto murales su Djokovic, protesta Belgrado Hooligan di Kurti ed estremisti non distruggeranno suoi successi

(ANSAmed) - BELGRADO, 7 FEB - A Orahovac, nel sud del Kosovo, sconosciuti hanno distrutto la notte scorsa un murales dedicato a Novak Djokovic. A denunciarlo è stato oggi a Belgrado Petar Petkovic, capo dell'Ufficio governativo serbo per il Kosovo, che è tornato a puntare il dito contro la politica del premier kosovaro Albin Kurti, ritenuta discriminatoria e ostile nei confronti dei serbi. "Gli hooligan di Kurti di notte hanno distrutto a Orahovac un murales dedicato al nostro Novak Djokovic", ha detto Petkovic, secondo il quale "l'odio degli estremisti" non riuscirà mai a distruggere i successi del campione serbo, miglior tennista al mondo, né il suo amore per il Kosovo.(ANSAmed).