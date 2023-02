TEL AVIV - Un palestinese di 17 anni è stato ucciso in scontri con l'esercito israeliano durante un'operazione militare nel campo profughi di Nablus in Cisgiordania. Lo riferisce il Ministero della Sanità locale, citato dall'agenzia Wafa, che ha identificato il giovane in Hamza Amjad Al-Ashqar. L'organizzazione armata palestinese 'Fossa dei Leoni' di Nablus - citata da Haaretz - ha fatto sapere che Ashqar "è stato ucciso in uno scontro a fuoco" in seguito all'ingresso dei soldati nel campo.