In Spagna una donna su 5 si dice vittima di violenza sessuale Sondaggio pubblicato in pieno dibattito su norma anti-stupri

(ANSAmed) - MADRID, 08 FEB - Una donna su cinque in Spagna dichiara di aver subito in prima persona un qualche tipo di violenza sessuale nel corso della propria vita: è quanto emerge da un nuovo sondaggio del Centro per le Ricerche Sociologiche (Cis), realizzato mentre al centro del dibattito pubblico c'è una nuova legge volta proprio a proteggere meglio le donne da condotte sessuali inappropriate. Stando a questo sondaggio, il 21,7% delle intervistate alla domanda: "Conosce personalmente donne che, in qualche momento della propria vita, abbiano subito un'aggressione sessuale?", ha infatti risposto: "Me stessa".



Alla domanda "su fino a che punto si possa considerare accettabile o meno forzare il/la proprio/a compagno/a sentimentale ad avere rapporti sessuali", il 76% degli intervistati ritiene che si tratti di una condotta inaccettabile anche dal punto di vista penale, mentre il 20,3% la considera sempre "inaccettabile, ma non perseguibile dalla legge".



(ANSAmed).