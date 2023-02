Pino Musolino è il nuovo presidente di MedPorts In occasione assemblea a Tunisi. Spagnolo Torrents è il vice

(ANSA) - TUNISI, 08 FEB - Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, Pino Musolino, è stato eletto all'unanimità presidente dell'associazione MedPorts, in occasione dell'assemblea generale tenutasi a Tunisi nei giorni scorsi. Jordi Torrent del Porto di Barcellona è invece il nuovo segretariato generale. Lo rende noto sul proprio sito la stessa MedPorts, nata nel 2018 per instaurare un'area di cooperazione operativa nel Mediterraneo, anche in termini di sostenibilità ambientale, e per valorizzare il ruolo dei porti mediterranei nello scenario del trasporto marittimo mondiale.



A tale scopo sono stati creati numerosi Comitati tecnici che si occupano di formazione e competenza marittima, ambiente, di sicurezza, di relazioni internazionali, di statistiche e analisi di mercato, oltre che di smart port. L'associazione riunisce oggi oltre 20 porti e in l'Italia figurano fra i membri aderenti gli scali di Venezia, Taranto e la stessa Civitavecchia. (ANSA).