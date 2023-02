Siria: gruppo aiuti, 'molto difficile raggiungere area sisma'

ROMA - Un alto funzionario del gruppo europeo che si occupa degli aiuti ha detto alla Cnn che gli sforzi per aiutare le persone nelle regioni della Siria colpite dal terremoto sono "incredibilmente difficili". "Quando avevamo più bisogno di strade percorribili, ponti, aeroporti, punti di passaggio attraverso le linee di confine, non c'erano più a causa del terremoto", ha dichiarato Jan Egeland, segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati. Inoltre, in Siria, questo accade nel bel mezzo di una zona di conflitto".



Egeland ha affermato che uno dei problemi principali è stato il numero limitato di valichi di frontiera dalla Turchia alla Siria aperti, incluso il punto principale che, secondo lui, è stato limitato a causa delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Da entrambe le parti di questo aspro conflitto, c'è stata opposizione a oltrepassare le linee per fornire aiuti in prima linea. Spero che tutte quelle idee politiche ora scompaiano. Hanno tutti un nemico comune che è questo terremoto e i bambini di entrambe le parti dovrebbero avere il sollievo di cui hanno bisogno", ha detto. Egeland ha aggiunto che spera che ci sarà una revoca delle restrizioni - un "accordo di pace" o una "riconciliazione" - per aprire i confini e consentire il passaggio degli aiuti in Siria.