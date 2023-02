Qatargate: Tarabella è in stato di fermo

BRUXELLES - L'eurodeputato Marc Tarabella si trova sotto interrogatorio in stato di fermo: lo ha detto la procura federale. Oggi pomeriggio il giudice istruttore Michel Claise deciderà se trasformare il fermo in arresto.



Gli investigatori belgi questa mattina all'alba, nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate hanno effettuato "diverse perquisizioni" concentrandosi sulla cassaforte di una banca situata a Liegi appartenente a Tarabella e su alcuni uffici del municipio di Anthisnes, del quale il politico belga è borgomastro. Lo rende noto la procura federale. Tarabella è stato prelevato dalla sua abitazione ad Anthisnes e portato a Bruxelles per essere interrogato. E' stato poi "temporaneamente privato della libertà" su ordine del giudice Claise, che nel pomeriggio deciderà se convalidare l'arresto.