Tajani, non abbiamo messo il caso Regeni in un cassetto Vogliamo verità ma dobbiamo interloquire con Cairo

(ANSAmed) - ROMA, 13 FEB - "Parlando con l'Egitto non abbiamo messo in un cassetto la questione Regeni. Vogliamo la verità e che il processo vada avanti, ma dobbiamo interloquire con un attore cruciale per la stabilità della regione". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante una lectio magistralis alla terza edizione del Luiss Diplomatic Forum all'università Luiss di Roma. (ANSAmed).