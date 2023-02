Sisma in Siria: mamma e neonato salvati due volte in 3 giorni

(ANSAmed) - ROMA, 14 FEB - E' stata estratta due volte in una settimana dalle macerie della sua casa: la prima volta era incinta, la seconda era con il suo piccolo appena nato. Il doppio salvataggio che ha dell'incredibile è avvenuto a Jindayris, nella Siria nord occidentale.



Dima, riporta la Bbc, era incinta di sette mesi quando parte della sua casa è crollata durante il sisma del 6 febbraio.



E' stata tirata fuori dalle macerie con lievi ferite e subito dopo ha dato alla luce il suo piccolo, che ha chiamato Adnan, in un'ospedale di Afrin sostenuto dalla Syrian American Medical Society (Sams).



Sono tornati a casa, ma quel riparo, l'unico possibile in un Paese dove gli aiuti sono arrivati col contagocce è crollato completamente tre giorni dopo. Adnan è stato ricoverato all'ospedale al-Shifa di Afrin dai soccorritori: in condizioni critiche, affetto da grave disidratazione e ittero, mentre Dima ha riportato lesioni agli arti inferiori.



Il piccolo miracolato sta rispondendo bene ai trattamenti. "Lo stiamo solo nutrendo e stiamo intervenendo attraverso fleboclisi endovenose", ha detto il pediatra che lo ha in cura, il dottor Abdulkarim Hussein al-Ibrahim, che ha diffuso foto del piccolo dorme tranquillo all'interno di un'incubatrice con il polso collegato a una flebo. (ANSAmed).