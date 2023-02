Onu, 73 migranti dispersi dopo un naufragio al largo della Libia

GINEVRA - 73 migranti sono dispersi e "presumibilmente morti" dopo un naufragio al largo della Libia: lo denuncia l'Onu. "Sette sopravvissuti che sono tornati sulle coste libiche in condizioni estremamente difficili sono attualmente ricoverati in ospedale", ha dichiarato l'Oim, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, in un comunicato, aggiungendo che finora 11 corpi sono stati recuperati dalla Mezzaluna Rossa libica e dalla polizia locale.

Altre 70 persone, tra cui 12 minori, i, risultano disperse in due tragedie del mare nell'Atlantico avvenute nei giorni scorsi. Lo riferisce l'ong spagnola Caminando Fronteras, specializzata in migrazioni nel Mediterraneo occidentale e lungo la rotta Nordafrica-Canarie. "Si tratta di 34 vittime nel caso di un'imbarcazione e di 36 di un'altra", ha detto all'ANSA la portavoce di Caminando Fronteras Helena Maleno. La prima di queste imbarcazioni, ha aggiunto, era partita il 4 febbraio con 65 persone da un punto della costa africana nord-occidentale in direzione delle Canarie, ma, rimasta alla deriva, è poi stata trovata in mare da un peschereccio e condotta verso la località di Laayoune (Sahara occidentale), dove è approdata venerdì 10 febbraio. "C'erano solo 31 superstiti, tutti i bambini salvo uno erano morti", ha affermato Maleno. Il secondo caso riguarda un'imbarcazione con 56 persone salpata venerdì 10 febbraio da Cap Boujdour (Sahara occidentale), naufragata poco dopo la partenza. "In questo caso sono morte 36 persone, tra cui cinque bambini", ha aggiunto. Nel caso di entrambi gli episodi non sono al momento emerse conferme ufficiali delle autorità marocchine. Caminando Fronteras spiega di aver raccolto testimonianze di superstiti di queste tragedie.