Sisma Siria: tv, migliaia di siriani rientrano dalla Turchia

BEIRUT - Migliaia di siriani, da anni profughi nella vicina Turchia, stanno rientrando nelle disastrate regioni del nord-ovest della Siria, colpite dal terremoto del 6 febbraio, tramite il valico di Bab al Hawa tra i due Paesi. Lo riferiscono media panarabi che citano fonti del valico frontaliero. Le fonti a Bab al Hawa affermano che le autorità turche hanno concesso un permesso ai siriani residenti in Turchia di recarsi per un periodo temporaneo di massimo sei mesi, prima di poter far ritorno nel territorio turco. Questa informazione non è stata confermata, affermano ai media, dalle istituzioni turche. E molti temono di non poter più tornare in Turchia - dove dal 2011 ci sono più di tre milioni di profughi siriani - una volta rientrati in Siria.

Questo controesodo, affermano osservatori locali, è dovuto alle difficoltà quotidiane incontrate dai profughi siriani delle regioni del sud-ovest della Turchia colpite dal sisma. Non abbiamo altra scelta che tornare in Siria, affermano alcuni intervistati dalla tv panaraba al Arabiya. Il nord-ovest della Siria è martoriato da 12 anni di conflitto armato. Qui sono stati ammassati nel corso degli anni milioni di sfollati siriani da altre regioni colpite dalla guerra siriana.