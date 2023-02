Tunisia: giornalisti manifestano davanti a palazzo governo Rivendicano importanza libertà espressione e diritti categoria

(ANSAmed) - TUNISI, 16 FEB - Hanno protestato per la libertà di stampa e per i diritti di categoria i giornalisti tunisini, oggi davanti al palazzo di governo.



La manifestazione indetta dal sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt) è servita anche per denunciare la situazione del settore e di alcuni organi di informazione confiscati e gestiti dallo Stato. La manifestazione è stata inoltre l'occasione per chiedere la revoca del decreto legge 54 anti fake-news . Il presidente del sindacato Mahdi Jlassi, ha sottolineato, a tal proposito, che i governi che si sono succeduti dal 2011 hanno adottato una logica opportunista e utilizzato i media per le loro battaglie politiche, intendendoli più come uno strumento di propaganda che come aziende che forniscono servizi ai cittadini. E' stata ricordata anche la vicenda del recente arresto del direttore della radio privata, Mosaique Fm, Noureddine Boutar, i cui termini di custodia sono stati prorogati per altri cinque giorni. (ANSAmed).