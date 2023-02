Sisma Turchia-Siria: manca il latte artificiale, allarme Unicef

ROMA - Non c'è solo morte e distruzione, in Turchia e Siria c'è anche una grave mancanza di latte artificiale a seguito del sisma che si è abbattuto sui due Paesi il 6 febbraio. La crisi colpisce soprattutto la Siria dove, riporta Arab News, le scorte mancano e una sola lattina può arrivare a costare 26 euro, il 75% dello stipendio minimo nel Paese. I prezzi possono raggiungere livelli ancora più alti sul mercato nero.



L'Unicef è preoccupato e si sta occupando della situazione, cominciando a procurare forniture per madri e bambini: "Se le nostre valutazioni mostrano che c'è una carenza di latte artificiale, l'Unicef lo procurerà, dando priorità ai bambini sotto i sei mesi", ha detto il capo regionale dell'advocacy e della comunicazione per l'Unicef in Medio Oriente, Ammar Ammar.



Il 12 febbraio l'Oms e l'Unicef avevano già avvertito del grave rischio per neonati e bambini in età da allattamento, sollecitando un intervento internazionale immediato: "Durante tali emergenze, l'importanza dell'allattamento al seno e l'aumento dei rischi di mortalità associati al non allattamento al seno sono più pronunciati", avevano dichiarato in una nota congiunta.