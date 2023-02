Cisgiordania: sit-in di insegnanti contro governo Anp

TEL AVIV - Mentre si inasprisce il confronto fra il governo di Muhammed Shtayeh e l'associazione degli insegnanti palestinesi, che sono in sciopero da tre settimane, centinaia di dimostranti hanno dato vita oggi a Ramallah ad un sit-in di protesta in concomitanza con la seduta del consiglio dei ministri. Lo riferisce l'agenzia di stampa Maan. Fonti locali aggiungono che i servizi di sicurezza dell'Autorità nazionale palestinese hanno eretto posti di blocco in alcune arterie (in particolare all'uscita della città di Hebron) per impedire ad altri dimostranti di unirsi alla protesta degli insegnanti, che - secondo Maan - esigono il pagamento pieno dei loro stipendi, il rispetto di accordi firmati con i loro sindacati e la costituzione di una associazione di insegnanti eletta democraticamente. Shtayeh ha replicato che il governo resta determinato a rispettare gli accordi presi, ma ha aggiunto che la loro realizzazione avrà luogo non appena saranno reperiti i fondi necessari. Il premier ha chiesto agli scioperanti di dar prova di "unità e di solidarietà" per consentire all'Anp di far fronte alle sfide diplomatiche che la attendono.



Intanto altri fermenti sociali sono segnalati nel campo profughi di Deheishe (Betlemme) dove la popolazione ha organizzato proteste e boicottaggi contro il caro prezzi di generi alimentari. In particolare denunciano un netto aumento dei prezzi, dal dicembre scorso, di uova, sigarette e pollame. Proteste simili, scrive Maan, si sono estese anche ad altre località della Cisgiordania.