Sisma Turchia-Siria: Ankara, quasi 11mila siriani rimpatriati

BEIRUT - Il governo turco ha riferito che quasi 11mila profughi siriani presenti in Turchia, perché fuggiti dal loro Paese in guerra da 12 anni, sono rientrati in Siria dopo il devastante terremoto che ha colpito i due Paesi il 6 febbraio scorso. Lo si apprende da media turchi e siriani, secondo cui il governo di Ankara ha diffuso dati dei passaggi frontalieri in uscita dai valichi turchi verso la Siria. In tutto, secondo i dati del governo turco, nelle ultime due settimane hanno lasciato la Turchia per la Siria 10.633 siriani.



Il governo turco ha concesso ai profughi registrati in Turchia di poter tornare entro un mese ma di fatto, affermano i media siriani, molti di loro hanno affermato che non intendono tornare in Turchia. Qui sono ospitati dallo scoppio del conflitto siriano nel 2011 più di tre milioni di siriani. Il tema della loro presenza in Turchia è al centro del dibattito politico pre-elettorale turco in vista delle elezioni del giugno prossimo.



La maggior parte dei siriani rientrati dalla Turchia nel post-sisma sono andati ad aggiungersi agli oltre 4 milioni di siriani che da anni sopravvivono in condizioni umanitarie difficili nel nord-ovest del Paese, area fuori dal controllo governativo e di fatto sotto influenza turca.