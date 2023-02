Tunisia: il direttore di Mosaique Fm resta in carcere

TUNISI - Noureddine Boutar, direttore generale della più importante radio privata tunisina, Mosaique Fm, resta in carcere. Lo ha riferito il suo difensore, l'avvocato Ayoub Ghedamsi, precisando che il giudice istruttore del pool giudiziario economico e finanziario di Tunisi ha emesso, nella tarda serata di ieri, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del suo assistito "per aver utilizzato la linea editoriale di Mosaïque Fm al fine di scardinare le più alte vette del potere e i simboli dello Stato, ma anche per peggiorare la situazione nel Paese".



"Si tratta di un'accusa maligna e offensiva", ha affermato il legale, citato dal sito businessnews, denunciando "una palese persecuzione contro Noureddine Boutar a causa delle attività dei giornalisti radiofonici". "È la linea editoriale che disturba.



L'accusa di riciclaggio è una copertura per nascondere l'accusa principale legata alla linea editoriale", ha aggiunto.



Boutar, direttore generale e proprietario di Mosaïque Fm, era stato arrestato e portato alla brigata antiterrorismo a El Gorjani il 13 febbraio scorso. Le opposizioni e la società civile interpretano gli arresti delle ultime settimane nei confronti di sindacalisti, uomini politici, giornalisti e uomini d'affari come un tentativo del presidente Kais Saied di consolidare il suo potere attraverso l'autoritarismo.