Tunisia, soccorsi oltre 500 migranti in un giorno

(ANSAmed) - TUNISI, 21 FEB - La Guardia costiera tunisina ha bloccato oggi 11 operazioni di migrazione irregolare, salvando 569 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà, nel tratto di mare antistante a Sfax, Kerkennah, Monastir e Mahdia.



Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi su Facebook, precisando che tra i migranti soccorsi 20 sono tunisini mentre gli altri provengono da vari Paesi subsahariani.



La stessa fonte ha riferito che la notte scorsa, sono stati arrestati 17 subsahariani che stavano tentando di entrare illegalmente in Tunisia dall'Algeria.



Complice il miglioramento delle condizioni meteo negli ultimi giorni si sta assistendo a un notevole incremento delle partenze via mare dalla Tunisia.(ANSAmed).