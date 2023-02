Spagna: terminata esumazione una più grandi fosse comuni

MADRID - È stata completata a Siviglia l'esumazione della fossa comune Pico Reja, trovata all'interno del cimitero cittadino e considerata una delle più grandi di Spagna e dell'Europa occidentale, con centinaia di vittime del franchismo seppellite al suo interno. A darne notizia è stata la Società delle Scienze Aranzadi, una delle associazioni che si occupano del recupero della memoria storica nel Paese iberico, in particolare per quanto riguarda gli aspetti ancora non risolti del periodo della Guerra Civile (1936-1939) e della successiva dittatura: uno fra tutti, quello delle migliaia di oppressi dal regime sepolti anonimamente in fosse comuni distribuite in tutta la geografia nazionale.



Nella fossa comune Pico Reja sono stati trovati resti di 1.786 persone considerate vittime del franchismo, tra i circa 10.000 corpi seppelliti in diversi periodi al suo interno. Ora, ha spiegato la Società Aranzadi, l'intenzione è di completare l'identificazione dei resti delle vittime della dittatura individuate attraverso analisi del Dna affidate all'Università di Granada. Con una legge recentemente approvata dal Parlamento, lo Stato spagnolo ha assunto la responsabilità della ricerca e identificazione dei 'desaparecidos' del franchismo.