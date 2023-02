Cisgiordania: donna palestinese attacca guardia israeliana Raid aerei sulla Striscia dopo lancio di razzi verso Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 FEB - Una palestinese di 26 anni ha tentato di accoltellare una guardia all'ingresso dell'insediamento israeliano di Maalè Adumim a sud est di Gerusalemme. Lo ha detto la polizia secondo cui le guardie hanno aperto il fuoco "contro la minaccia armata e la terrorista è stata neutralizzata". Le sue condizioni non sono al momento chiare. Il fatto si inserisce nella forte tensione in corso dopo l'uccisione di 11 palestinesi durante un'operazione dell'esercito israeliano ieri a Nablus.



Stamani all'alba raid aerei israeliani hanno colpito obiettivi nella Striscia di Gaza, in risposta al lancio di razzi da parte palestinese verso Israele che non ha causato vittime.



Lo ha confermato l'esercito israeliano. Poco dopo le 6:00 ora locale (le 5 in Italia), un fumo nero si è levato sopra una delle località prese di mira a nord di Gaza City. In una dichiarazione inviata alla stampa pochi minuti dopo, l'esercito israeliano ha indicato che stava "compiendo attacchi nella Striscia di Gaza".(ANSAmed).