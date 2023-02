A Lisbona una gara fra sommelier per promuovere il vino italiano

LISBONA - Grande interesse per il concorso riservato ai giovani sommelier portoghesi, organizzato dall'Ambasciata d'Italia in collaborazione con l'Agenzia ICE e la rinomata Scuola di Cucina italiana, ALMA. Articolato in prove teoriche di conoscenza del territorio e riconoscimento di vini italiani, la selezione si è tenuta presso il noto ristorante lisbonese di cucina italiana "Davvero", alla presenza di giornalisti, influencer e blogger attivi nel settore enogastronomico. La gara ha selezionato due vincitori che sono stati invitati da ALMA a frequentare in Italia un corso di formazione enologica e uno stage sulla nostra grande tradizione in un settore che sta registrando in Portogallo tassi di crescita, e ritorni economici, record, con un aumento delle esportazioni di vino nel 2022 del 16%.



Ad ottobre, ALMA organizzerà poi, questa volta a Lisbona, una Masterclass a beneficio di tutti i partecipanti al concorso, per un ulteriore momento di approfondimento della conoscenza del grande patrimonio enologico italiano. "Con questa iniziativa - ha dichiarato l'Ambasciatore Carlo Formosa - ci proponiamo di formare esperti portoghesi in grado di raccontare i nostri prodotti in modo competente e accattivante, una sorta di assaggiatori-divulgatori che sappiano diffondere al meglio la conoscenza e l'amore per il nostro straordinario vino".