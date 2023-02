Occhiuto,in Calabria Assemblea Commissione intermediterranea Appuntamento fissato per il 29 e 30 giugno

(ANSAmed) - CATANZARO, 23 FEB - L'Ufficio politico della Commissione intermediterranea della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime (Crpm) ha annunciato ufficialmente che la prossima Assemblea generale si terrà in Calabria.



L'appuntamento è stato fissato per il 29 e 30 giugno prossimi in una località da stabilirsi.



La regione aveva avanzato la sua candidatura nello scorso mese di ottobre, durante la riunione della Commissione svoltasi a Creta.



Alla riunione dell'Ufficio politico della Commissione nel corso della quale é stata presa la decisione ha preso parte il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha ringraziato l'assise per la decisione di individuare la Calabria quale sede della prossima Assemblea plenaria.



"Essere la sede della prossima Plenaria della Commissione Intermediterranea - ha detto il presidente Occhiouto a conclusione dei lavori - è motivo d'orgoglio per me e per tutti i calabresi. Sino ad un anno fa, quando andai a Siviglia, la nostra Regione non era mai stata presente nel contesto internazionale. Oggi è stato deciso che la Calabria è centrale rispetto al Mediterraneo. Queste sono occasioni nelle quali sedimentare rapporti, capire cosa fanno gli altri partner e raccontare le nostre iniziative. Il 29 e 30 giugno avremo l'opportunità di mostrarci a tanti Paesi del Mediterraneo con tutte le qualità che abbiamo, proponendo un'agenda dei lavori seria, strutturata, di qualità".



"Abbiamo anche l'obbligo - ha aggiunto Occhiuto - di fare comprendere alle personalità che avremo l'onore di ospitare la centralità della nostra regione rispetto al Mediterraneo e, al contempo, l'importanza che quest'area strategica ha per il nostro territorio. Mi reputo soddisfatto di questo importante risultato, che è solo il primo passo verso un'idea nuova che vede la nostra regione dentro i dibattiti ed al centro del Mediterraneo". (ANSAmed).