Cisgiordania: Hebron, giovane morto dopo gli scontri di ieri

TEL AVIV - Un palestinese colpito ieri alla testa dal fuoco di un tiratore scelto israeliano durante disordini nel campo profughi di el-Arub presso Hebron, in Cisgiordania, è deceduto stamane in un ospedale locale. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa che ha identificato l'ucciso in Muhammad Jawabreh, 22 anni. Era inquadrato nella forze di polizia dell'Autorità nazionale palestinese.



La scorsa notte nelle principali città della Cisgiordania folle di persone sono scese in piazza per esprimere solidarietà con gli 11 palestinesi uccisi giorni fa durante una "operazione anti-terrorismo" condotta dall'esercito israeliano nella casba di Nablus. Fra gli uccisi almeno sei erano miliziani inquadrati in una fazione armata locale, nota come 'La Fossa dei Leoni'.



Durante queste manifestazioni sono stati scanditi numerosi slogan a sostegno di quella fazione e più in generale della lotta armata contro l'occupazione. Manifestazioni di sostegno sono avvenute anche nella Striscia di Gaza, da dove Hamas ha inviato un messaggio di saluto.



Oggi intanto forte tensione regna a Hebron nell' anniversario del massacro di 29 palestinesi compiuto nella Tomba dei Patriarchi il 25 febbraio 1994 da un colono ebreo, che poi fu ucciso a sua volta dalla reazione dei fedeli islamici.