Il Clown premiato dal Colle, 'dedicato ai bimbi in guerra' Marco Rodari, "loro sono l'unica speranza e non si arrendono"

(ANSAmed) - MILANO, 27 FEB - Da quattordici anni la sua missione è quella di portare un sorriso ai bambini che vivono la guerra e la sua arma segreta è un naso rosso da clown. Per questo suo impegno, a Marco Rodari, 47enne di Leggiuno un piccolo villaggio in provincia di Varese, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che Rodari ha dedicato a "tutti i bambini che vivono in guerra".



La bella notizia lo ha raggiunto mentre si trova in Ucraina, nella zona di Kharkiv, dove mette in scena quattro spettacoli al giorno per i bambini e le bambine della zona. Al posto del palcoscenico, però, ci sono le cantine e i rifugi anti aerei.



"Qui gli spettacoli si svolgono tutti sotto terra - ha raccontato parlando al telefono con l'ANSA -, è la normalità in Ucraina e serve anche per garantire la sicurezza dei bambini che ormai sono abituati a vivere così". Marco Rodari, in arte Claun Pimpa, è partito per l'Ucraina lo scorso marzo, poco dopo lo scoppio del conflitto, e in tutto finora ha fatto sei viaggi nel Paese in guerra, spostandosi in varie zone. "I bambini non si muovono, è il clown che arriva da loro - ha proseguito -. Dopo un anno di guerra, la cosa più triste per me è vedere i loro sguardi spenti e pieni di paura, a volte sono chiusi in loro stessi e non parlano, quindi è ancora più bello quando tornano a sorridere, è un'emozione incredibile".



Marco Rodari, che è presidente dell'associazione 'Per far sorridere il cielo - Claun Pimpa', dal 2009 gira il mondo per portare un sorriso ai bambini che vivono nei Paesi in guerra.



Prima è stato a Gaza, poi in Iraq, poi in Siria e poi lo scorso anno è arrivato in Ucraina. Sul posto si unisce alle opere dei missionari o alle Ong che si occupano di portare aiuti umanitari alle popolazioni. Lui fa la sua parte e porta un sorriso e un po' di speranza. Rodari ha saputo pochi giorni fa che sarebbe diventato un Cavaliere della Repubblica italiana, per lui quella è stata una giornata di gioia non solo per quel motivo ma anche perché è riuscito a riportare il sorriso e la parola ad una bambina. "Mi hanno portato da questa bambina di due anni spiegandomi che era malata - ha detto - si trovava in un villaggio distrutto, insieme alla madre, e non parlava, penso per i traumi che aveva subito. Le è bastato vedere il clown per ricominciare a parlare e a sorridere, questa per me è stata una gioia immensa. Poco dopo mi hanno telefonato per dirmi che sarei diventato Cavaliere. (ANSAmed).