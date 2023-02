Tunisia ferma 151 migranti subsahariani 'Entrati o residenti illegalmente nel Paese'

(ANSAmed) - TUNISI, 27 FEB - La Guardia nazionale tunisina ha fermato il 25 febbraio scorso 151 migranti di vari paesi dell'Africa subsahariana, "entrati illegalmente in Tunisia dall'Algeria e/o residenti irregolarmente in Tunisia". Lo rende noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi sulla propria pagina Facebook, spiegando che le operazioni si sono svolte in varie regioni del Paese. (ANSAmed).