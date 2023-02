L'Onu chiede 4,3 mld dollari per aiuti per lo Yemen nel 2023

GINEVRA - Le Nazioni Unite hanno bisogno di 4,3 miliardi di dollari per assistere 17,3 milioni di persone, le più vulnerabili nello Yemen in guerra, nel 2023: lo ha annunciato l'Onu che riunisce oggi a Ginevra i donatori internazionali per ottenere i finanziamenti per le operazioni umanitarie nel Paese.



L'evento di alto livello è promosso dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e dai governi di Svezia e Svizzera.



Dopo anni di guerra, lo Yemen rimane un'enorme emergenza umanitaria. Più di 21 milioni di persone, due terzi della popolazione del Paese, avranno bisogno di assistenza e protezione umanitarie nel 2023, afferma un comunicato dell'Onu.



Sebbene una tregua di 6 mesi lo scorso anno abbia portato un po' di sollievo ai civili, le sofferenze restano presenti, principalmente a causa del deterioramento dell'economia del Paese e del collasso dei servizi di base.



"Senza un sostegno importante agli aiuto umanitario - ammonisce l'Onu - le vite di milioni di yemeniti saranno in bilico e gli sforzi per porre fine al conflitto una volta per tutte diventeranno ancora più impegnativi".