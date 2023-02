Sisma Siria: Ong, rogo in campo terremotati, 6 bimbi feriti

(ANSAMed) - BEIRUT, 28 FEB - Sei bambini e una donna sono rimasti feriti in un incendio divampato nelle ultime ore nel nord-ovest della Siria, in un'area vicina al confine con la Turchia e colpita dal terremoto del 6 febbraio.



Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui il rogo ha distrutto parte del campo di terremotati di Darkush, nella valle del fiume Oronte, nella regione siriana di Idlib fuori dal controllo del governo centrale.



Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio è scoppiato a causa del malfunzionamento di una stufa artigianale usata in maniera impropria a causa dell'assenza di combustibili e strumenti adeguati al riscaldamento domestico. (ANSAMed).