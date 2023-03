Grecia: media, almeno 40 le vittime, 50-60 dispersi Molti giovani, 130 i feriti nella collisione

(ANSAmed) - ROMA, 1 MAR - Il bilancio delle vittime dello scontro frontale tra due treni in Grecia è salito ad almeno 40, molti altri passeggeri risultano ancora dispersi, secondo l'emittente statale greca Ert. Mentre molti feriti sono in condizioni critiche la Ert ha riferito che tra le 50 e le 60 persone erano ancora disperse. Secondo i soccorritori, citati dai media greci, i feriti sono circa 130. Tra quelli ricoverati in terapia intensiva negli ospedali di Larissa, sei hanno tra i 20 e i 25 anni, riferisce il sito online della Ert.



Roubini Leontari, primario della Medicina legale dell'ospedale di Larissa, ha dichiarato ai media locali che 35 corpi recuperati dopo lo scontro tra i due treni a Tebi, vicino Larissa, "in questo momento sono all'obitorio mentre il trasferimento di altri corpi sta continuando. Alcuni corpi sono completamente carbonizzati e sono irriconoscibili, per la maggior parte si tratta di giovani".(ANSAmed).