Cisgiordania: a Huwara l'esercito blocca i pacifisti israeliani Dopo attacco coloni, manifestazione solidarietà con palestinesi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 MAR - Reparti dell'esercito hanno bloccato oggi in Cisgiordania dieci torpedoni su cui viaggiavano centinaia di pacifisti israeliani ebrei ed arabi diretti al villaggio palestinese Huwara (presso Nablus) per una visita di solidarietà.



Domenica quel villaggio era stato teatro prima di un attentato terroristico, in cui due fratelli israeliani erano stati uccisi da un palestinesi, e poi di una dura ritorsione da parte di coloni della zona che per alcune ore avevano appiccato il fuoco ad edifici e ad automobili in sosta.



Secondo la radio pubblica Kan oggi l'esercito ha bloccato i pacifisti israeliani mentre marciavano verso Huwara. I soldati hanno lanciato petardi assordanti. Secondo Haaretz, hanno anche fatto ricorso alla forza e hanno compiuto arresti. La scorsa notte si è appreso che due coloni ultrà, ritenuti coinvolti nell'attacco a Huwara, sono stati posti ad arresti amministrativi - ossia non sottoposti al vaglio di un giudice - per quattro mesi. Secondo la radio pubblica Kan nel frattempo il numero degli arresti amministrativi è salito a quattro.



(ANSAmed).