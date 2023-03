Grecia: manifestazioni studentesche dopo l'incidente ferroviario Cortei nel pomeriggio a Atene, Larissa, Patrasso

(ANSAmed) - ATENE, 03 MAR - Da Creta a Salonicco, gli studenti di tutta la Grecia stanno organizzando manifestazioni contro il governo accusato di essere il responsabile della "tragedia annunciata" dello scontro ferroviario avvenuto martedì notte presso Larissa, che ha causato, secondo l'ultimo bilancio, 57 morti.



I collettivi studenteschi si sono dati appuntamento davanti all'Università di Atene e stanno marciando verso il Parlamento scandendo cori contro lo "Stato assassino". In molti, al megafono, ricordano che su quel treno sono morti "i nostri compagni di banco, fratelli e genitori". Il treno passeggeri partito da Atene e diretto a Salonicco trasportava molti giovani universitari, di ritorno dalle festività del Carnevale ortodosso. Sono in corso manifestazioni anche a Patrasso, dove più di dieci scuole sono state occupate per protesta, e nella città di Larissa, non lontano dall'ospedale in cui prosegue, in queste ore, l'identificazione dei corpi recuperati dai vigili del fuoco. Un'altra manifestazione è prevista ad Atene nel pomeriggio. (ANSAmed).