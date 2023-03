Grecia: media, capostazione aveva superato limiti età previsti Polizia perquisisce stazione di Larissa, sequestrati documenti

(ANSAmed) - ATENE, 3 MAR - L'uomo di Larissa, 59 anni, arrestato nell'ambito delle indagini sull'incidente ferroviario di martedì notte in cui sono morti 57 persone, sarebbe stato nominato capostazione a inizio di quest'anno, nonostante avesse superato i limiti di età previsti dal bando. Infatti i candidati non avrebbero dovuto avere più di 42 anni. Lo riporta il sito di Kathimerini, che stila un primo ritratto dell'uomo accusato di omicidio colposo per negligenza.



Il capostazione avrebbe lavorato per molti anni presso l'Organizzazione delle ferrovie elleniche (Ose) ma come magazziniere. Poi, nel 2013, nell'ambito di un programma di riduzione del personale, era stato trasferito in un altro ente pubblico e solo all'inizio di quest'anno, dopo avere seguito un corso di formazione di sei mesi, era stato nominato capostazione di Larissa.



Intanto, la stazione ferroviaria di Larissa è stata perquisita questa mattina dalla polizia nell'ambito delle indagini sulle cause del disastro. La polizia ha sequestrato "tutti i documenti che possono aiutare le indagini", ha detto un portavoce.



Proseguono intanto le operazioni dei vigili del fuoco alla ricerca dei dispersi e l'identificazione delle salme tramite Dna. Le operazioni dei pompieri dovrebbero concludersi nelle prossime ore. Tra le vittime ci sono un ragazzo e una ragazza ciprioti (di 23 e 24 anni) che studiavano all'università di Salonicco, dove era diretto il treno passeggeri partito da Atene. (ANSAmed).