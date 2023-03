Grecia: studenti protestano davanti alla sede di Hellenic Train In 2mila hanno osservato minuto di silenzio davanti a Parlamento

(ANSAmed) - ATENE, 3 MAR - Una grande scritta rossa che recita "Assassini" è apparsa fuori dagli uffici della sede di Hellenic Train, ad Atene. Qui, davanti agli agenti della Polizia schierati in tenuta antisommossa, si è diretto il corteo di studenti che hanno manifestato nella capitale a seguito dell'incidente ferroviario di martedì notte.



Prima di arrivare davanti agli uffici della società di trasporto, più di 2mila studenti si sono fermati in piazza Syntagma, sede del Parlamento greco. Dopo essersi seduti, i manifestanti hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime del peggiore disastro ferroviario del Paese (il bilancio ufficiale è di almeno 57 morti). In molti hanno gridato "immortali" e hanno poi tenuto in mano dei palloncini bianchi a simboleggiare le vite perse. I collettivi studenteschi della capitale hanno esposto uno striscione con su scritto: "I nostri morti, il loro profitto" e hanno promesso di "essere la voce di chi non c'è più". Altre manifestazioni si sono tenute oggi a Patrasso e Larissa, mentre sono attese nel pomeriggio nuove mobilitazioni a Salonicco e Atene. (ANSAmed).