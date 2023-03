Migranti: Tunisia blocca 57 subsahariani irregolari Entrati da Algeria

(ANSAmed) - TUNISI, 3 MAR - La Guardia nazionale tunisina di Kasserine e Biserta ha tratto in arrestato la notte scorsa 57 persone di vari Paesi dell'Africa subsahariana "per essersi introdotti illegalmente in Tunisia" dal confine algerino. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale su facebook, precisando che nei loro confronti sono state adottate dalla magistratura le misure del caso. (ANSAmed).