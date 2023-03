Tunisia: Ugtt, vietato l'ingresso a sindacalista spagnolo Era stato invitato alla manifestazione antigovernativa di domani

(ANSAmed) - ROMA, 3 MAR - Il potente sindacato generale tunisino del lavoro (Ugtt) ha reso noto in un comunicato che ieri al sindacalista spagnolo Marco Perez Molina, responsabile della cooperazione con l'Africa e l'Asia nel CEC UGT Spagna, è stato vietato di entrare in territorio tunisino ed è stato respinto all'aeroporto di Tunisi-Cartagine come "persona non grata".



Perez Molina era invitato a partecipare alla manifestazione antigovernativa in programma domani a Tunisi da parte dell'Ugtt.



Le autorità hanno anche informato il sindacato che sarà allo stesso modo vietato l'ingresso a una delegazione della Confederazione internazionale dei sindacati invitata dall'Ugtt per la manifestazione. Il presidente tunisino Kais Saïed aveva già espulso il mese scorso la segretaria generale dei sindacati Ue, Esther Lynch, il massimo funzionario sindacale europeo, dopo averla dichiarata "persona non grata" per aver pronunciato un discorso durante un'altra protesta dell'Ugtt a Sfax. (ANSAmed).